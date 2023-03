Camera Commercio Napoli, 100 milioni per sostegno imprese

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - E' cominciata oggi la corsa elettorale per il rinnovo del Consiglio Camerale 2023-2028 della Camera di Commercio di Napoli con la pubblicazione del bando. Lo ha annunciato il presidente della Camera di Commercio di Napoli e Provincia, Ciro Fiola, spiegando che bando contiene le procedure per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. Da oggi chi intende partecipare ha 40 giorni di tempo per presentare i documenti richiesti.

Fiola ha reso noto anche i risultati dei suoi primi quattro anni alla guida della Camera di Commercio e anche le attività previste nell'anno 2023. La Camera di Commercio ha pubblicato in questi quattro anni bandi che hanno impattato sul territorio per oltre 100 milioni di euro. Sono soldi, spiegano dalla Camera di Commercio, "delle imprese che vengono restituiti alle imprese.

Un'impostazione voluta dall'attuale governance che ha letteralmente capovolto l'impostazione delle precedenti consiliature costituendo un'eccezionale novità per il tessuto economico locale. Non più finanziamenti di progetti che spesso, in passato, si sono rivelati "fantasma", ma Bandi Pubblici ai quali hanno potuto partecipare direttamente le imprese".

I settori verso i quali la Camera di Commercio ha inteso orientare l'azione di sostegno economico, anche durante il terribile periodo della pandemia da Covid-19, sono: PID (innovazione tecnolgica) con 2 milioni di euro di cui il 70% a fondo perduto; macchinari, attrezzatura e arredi 10 milioni di euro di cui il 50% a fondo perduto fino a 15mila euro; 9 milioni per il credito con abbattimento di tassi d'interesse su finanziamenti. Forte anche l'investimento sul turismo con 15 milioni di euro di voucher a Tour operator, Agenzie di viaggio e strutture ricettive alberghiere, mentre 6,5 milioni sono stati investiti su dispositivi di protezione (Dpi) e sanificazione per le imprese di il 50% a fondo perduto fino a un massimo di 2mila euro. Due milioni di euro diretti alla cultura per i teatri con contributo a rassegne culturali con la presenza di artisti partenopei come testimonial, mentre al territorio sono stati finanziati 2,3 milioni per la valorizzazione dei territori della provincia di Napoli con luminarie, fiere, mercatini, spot, documentari turistici, valorizzazione culturale. Forte il finanziamento per le luminarie con 3 milioni di euro per Napoli per un progetto di attrazione turistica e rilancio dei consumi.

Sono invece 5 i milioni di euro per i progetti presentati dalle Associazioni Datoriali, mentre 500.000 euro sono per il sostegno alle imprese per l'internazionalizzazione e un milione per il sostegno alla partecipazione delle imprese alle fiere nazionali e all'estero. Per la promozione dell'alternanza scuola-lavoro sono stati stanziati 2,3 milioni di euro. (ANSA).