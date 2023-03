Camera Commercio Napoli, 100 milioni per sostegno imprese (2)

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - La Camera di Commercio di Napoli sottolinea che oggi è la prima in Italia per tempi di lavorazione delle pratiche. In passato occorrevano mesi per produrre certificazioni necessarie sia alla nascita che all'operatività delle imprese, mentre oggi, grazie all'azione di potenziamento dell'attività degli uffici si sta andando verso la produzione di documentazioni a vista, in un miglioramento più volte riconosciuto dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria. La Camera partenopea è anche la prima in Italia per numero di sportelli aderenti a "Impresa in un Giorno", che ha consentito, ad esempio, al Comune di Napoli, di risparmiare alcuni milioni di euro e di giovarsi dell'opportunità di fruire di tutte le funzioni attraverso il sistema camerale a costo zero e l'85% dei comuni dell'area metropolitana di Napoli ha già fornito la sua adesione. "Impresa in un Giorno" consente di agevolare le Pmi nella predisposizione dei documenti. Il servizio permette all'imprenditore di accedere in modo semplice e veloce alle informazioni ufficiali relative alla sua impresa, tenute nel Registro Imprese e scaricabile sul proprio Pc in formato XML rielaborabile. Tutto questo è reso possibile da una costante e proficua sinergia istituzionale con l'Amministrazione Comunale di Napoli e con la Regione Campania.

In questi giorni è stato insediato il tavolo tecnico/istituzionale per la progettazione di nuovi porti turistici a Napoli. Evidente anche l'impegno sul tema della sicurezza, con il rapporto virtuoso con la Prefettura di Napoli.

Si ricordi, per esempio, la questione legata alla guardiania e alla videosorveglianza della Galleria Umberto I che ha visto la Camera di Commercio in prima linea al fianco dei commercianti.

Nei progetti per il 2023 spicca che, nel programma Enterprise Europe Network, saranno organizzati corsi di formazione gratuiti, promossi dall'Ice per il Mezzogiorno d'Italia, l'accompagnamento alle imprese del territorio per la partecipazione alla Fiera Vinitaly e la partecipazione all'evento "Sostenibilità ed Innovazione" in Energymed. E' in programma la partecipazione alle fiere internazionali "Fancy Food" di New York e "Anuga" di Colonia e la Camera di Commercio parteciperà alle attività previste dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con Unioncamere, su internazionalizzazione, digitalizzazione e sostegno alle imprese. (ANSA).