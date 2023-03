++ Fisco: Leo, aperti alle parti sociali ma impianto resta ++

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Sulla riforma del fisco il governo è aperto al confronto. "La nostra porta è sempre aperta per implementare questa delega, ma deve rimanere questo impianto perché è un passo avanti per il nostro sistema tributario, per allinearlo agli standard europei. Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, nel corso della presentazione di Affari&Finanza di Repubblica. "Da domani se i sindacati, Confindustria e le associazioni di categoria ci vogliono dare suggerimenti, valuteremo tutto quello che si può fare". (ANSA).