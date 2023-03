=Giani,riforma Fisco?Preoccupato, nostri bilanci già tirati

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Con la riforma fiscale ci possono essere dei tagli ai servizi, in particolare alla sanità pubblica? "Indubbiamente il pericolo c'è. Al momento c'è un provvedimento delega, quindi deve manifestarsi in tutte le sue disposizioni. Le Regioni sulla sanità hanno un ruolo fondamentale, la preoccupazione sicuramente c'è, non lo nascondo". Risponde così Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, in un'intervista a La Repubblica, su eventuali tagli ai servizi con la riforma fiscale.

Cosa comporterebbero in Toscana ulteriori tagli? "Già abbiamo bilanci tirati, è chiaro che tutto questo si tradurrebbe in tagli ai servizi ai cittadini. Durante la pandemia era ricorrente l'uso dell'espressione "nulla sarà più come prima", ecco non vorrei arrivare a dire che è "peggio di prima". Serve poter fare nuove assunzioni, implementare i pronto soccorso, come serve avere più medici per abbattere le liste d'attesa", risponde il governatore. "Sono convinto che un po' in tutte le regioni se il fondo sanitario regionale non dovesse essere implementato dal bilancio ordinario delle stesse Regioni, non si riuscirebbe a far quadrare i conti", sottolinea Giani. (ANSA).