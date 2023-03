==Fisco: Marattin(Azione-Iv), Delega copiata da Draghi

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Sono molto lontano dalla visione della Cgil, basata sul ruolo dello stato". Al tempo stesso "la Meloni deve ancora dimostrare di avere un'idea di economia. La delega fiscale è copiata da Draghi, e di questo ovviamente sono felice. Ma hanno aggiunto slogan da "social network": Quella frase su una "prospettiva di flat tax" non vuol dire nulla!".

Lo dice in un'intervista a La Stampa, il deputato di Azione-Iv Luigi Marattin.

"È evidente che un'aliquota unica è irrealizzabile. Ma io dico: non basiamo tutto su quello, perché si fa un favore al governo, non cadiamo nella trappola mediatica. Landini è coerente: fece sciopero anche contro Draghi - sottolinea - . Non capisco invece come possa il Pd "fare muro" contro una delega fiscale che per il 90% è in linea con quella votata anche da loro l'anno scorso". "Il testo della delega ancora non c'è, i decreti attuativi arriveranno tra due anni. Vedremo. A Landini dico però che la progressività non ha niente a che fare col numero delle aliquote, dipende dal combinato disposto di aliquote e deduzioni. Loro hanno preso la delega Draghi, ma con aggiunte "da social network": la flat tax incrementale per i dipendenti è una follia. E poi, per le nuove assunzioni devi ridurre il costo del lavoro e non l'Ires… Queste cose chiederemo di toglierle, a cominciare dalla frase sulla flat tax. Se diranno no, - precisa - non potremo votare a favore". Sul salario minimo è possibile quella "battaglia comune" che chiede Schlein? "Sì, se andiamo sul concreto. Le battaglie non si fanno sugli slogan ma sul "come". Ci sono differenze tra le nostre idee di salario minimo e quelle degli altri. Ma tutte componibili. Basta sedersi al tavolo e confrontare numeri e proposte", afferma il deputato.

(ANSA).