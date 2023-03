Fisco: Landini, 'mobilitazione duratura, non escludiamo nulla'

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Dobbiamo mettere in campo iniziative di mobilitazione che siano in grado di durare. Vedremo quale sara' il percorso migliore. Non escludiamo nulla, da manifetazioni di piazza a iniziative di sciopero": lo afferma il leader della Cgil Maurizio Landini che, intervenendo alla trasmizzione di Lucia Annunziata Mezz'Ora in Piu', ha confermato che in settimana ci sara' un incontro con Cisl e Uil con cui la Cgil condivide le critiche sulla riforma fiscale del governo Meloni.

"Chiediamo al governo di cambiare la delega - ha ribadito Landini - e di aprire una trattativa con noi. Non possono continuare a pagare i lavoratpi dipendenti e i pensionati, ma dobbiamo far pagare di piu' le rendite finanziarie, immobiliari, e i profitti". "Noi - ha aggiunto Landini - siamo contro la flat tax. Noi siamo per una tassazione progressiva, mentre il governo e' per una tassazione piatta e per una ridizione delle aliquote Irpef che favorosce i redditi pi' alti". (ANSA).