Torino: De Santis (Confartigianato), su viabilità totale impasse

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - "Ancora un primato non certo lusinghiero per Torino. Dopo il quarantesimo posto nella classifica sulla qualità della vita, ora apprendiamo, da uno studio riportato da Italia Oggi, che è entrata nella top 10 con la peggiore congestione stradale d'Europa. I nostri concittadini impiegano ben 25.2 minuti a percorrere 10 km/h". Lo afferma Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino. "Altro che città da 15 minuti! A due anni dall'insediamento della Giunta Lo Russo - prosegue De Santis - registriamo un'impasse sul versante della viabilità, a parte l'istituzione della futura Ztl ambientale. Nessuna rivisitazione della Ztl dell'area centrale, né delle piste ciclabili zigzaganti eredità dell'epoca grillina, in compenso restringimenti privi di razionalità. Vedremo, poi, se le soluzioni prospettate per piazza Baldissera si dimostreranno davvero risolutive".

Il presidente di Confartigianato Torino ricorda inoltre il tema della tangenziale Est/Gronda: "Auspichiamo, inoltre, che si proceda con lo studio di fattibilità relativo così da poter passare alla realizzazione di questo progetto indispensabile per decongestionare il traffico". (ANSA).