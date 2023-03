Francia: pensioni, bloccata la maggior raffineria del paese

(ANSA) - PARIGI, 18 MAR - Il blocco degli impianti della raffineria TotalEnergies di Normandia "è cominciato ieri sera" ha annunciato oggi il segretario generale dellal CGT della più importante raffineria di Francia, Alexis Antonioli.

"Le unità sono ferme da ieri sera", ha aggiunto. La procedura di blocco richiederà comunque diversi giorni e non dovrebbe provocare penuria di carburante nell'immediato nelle stazioni di servizio francesi. Fino a questo punto, gli aderenti allo sciopero contro la riforma delle pensioni si erano accontentati di bloccare le spedizioni di carburante, ma le raffinerie avevano continuato a produrre.

Il ministro dell'Industria, Roland Lescure, in vista anche del blocco dell'altra raffineria importante, quella di PetroIneos nella regione di Marsiglia (sud), ha assicurato ai microfoni di France Info che il governo è in grado di compiere precettazioni del personale delle raffinerie per sbloccare gli impianti: "non vogliamo certo lasciare 65 milioni di francesi e un paese intero bloccati da qualche decina di persone - ha detto - quindi, lo sciopero è un diritto inalienabile, ma il blocco di un paese da parte di pochi individui non è possibile". (ANSA).