Fisco:Cgia, nel 2022 maggior gettito da 98,6 miliardi euro (2)

(ANSA) - VENEZIA, 18 MAR - In attesa di aver maggiori informazioni sul testo approvato dal governo Meloni, per la Cgia una riforma fiscale che abbia l'ambizione di definirsi tale deve, innanzitutto, indicare preventivamente quanto costa e dove si recuperano le coperture, dopodiché ha il compito di conseguire, in tempi ragionevolmente brevi, almeno altri tre obbiettivi: la riduzione del carico fiscale a famiglie e imprese; la semplificazione del rapporto tra il fisco e il contribuente; il calo dell'evasione e dell'elusione fiscale. Il mancato raggiungimento di questi punti costituisce un serio pericolo che la stessa sia destinata a fallire o comunque non in grado di dare una seria risposta alle tante istanze sollevate dai contribuenti che da tempo chiedono un fisco più equo e meno complicato. Le imprese italiane sono tra le più tartassate d'Europa. Nel confronto con i principali Paesi UE, la percentuale del gettito fiscale riconducibile alle aziende italiane sul totale nazionale è nettamente superiore, ad esempio, a quella tedesca, francese e spagnola. Se nel 2020 da noi ha raggiunto il 13,5% (garantendo un gettito di 94,3 mld) in Germania era al 10,7% (144, 8 mld di imposte versate), in Francia al 10,3% (108,4 mld) e in Spagna al 10,1% (41,7 mld).

Rispetto alla media europea scontiamo oltre 2 punti percentuali in più. (ANSA).