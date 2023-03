Fisco: Mangialavori, contro riforma critiche pregiudiziali

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Chi critica ora la riforma fiscale lo fa in modo pregiudiziale. Come ha ribadito anche l'Ocse, l'Italia ha bisogno da decenni di una profonda riforma del fisco. Questa è una legge delega che, dopo essere passata per il Parlamento, prenderà poi forma con i decreti delegati. Un iter parlamentare in cui la maggioranza dialogherà con tutti per rendere la riforma la migliore possibile. Ma intanto si stabiliscono principi sacrosanti: una riduzione progressiva del carico fiscale, una seria semplificazione del sistema, un rapporto dialogante e non oppressivo tra contribuenti e riscossione, una lotta all'evasione fondata sulla prevenzione".

Così Giuseppe Mangialavori, presidente commissione Bilancio della Camera. (ANSA).