==Fisco: Leo,rivediamo tutto il sistema, partiamo dall'Irpef

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - L'ambizione della riforma fiscale approvata giovedì dal consiglio dei ministri è alta. L'idea, rivendicata dal viceministro alle Finanze Maurizio Leo nel corso del video forum di ieri del Sole 24 Ore, dopo il via libera alla legge delega, è quella di sviluppare una riforma complessiva del sistema fiscale italiano come all'inizio degli anni Settanta fece Bruno Visentini. "In effetti - riconosce Leo al video forum di ieri - il lavoro è enorme ma si basa su una visione complessiva chiara. Ora noi vogliamo riportare un ordine complessivo al sistema, con l'obiettivo di abbassare la pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa e di semplificare quella sulle rendite finanziarie". "Con la delega rivediamo tutto il sistema fiscale. Partiamo dall'Irpef. L'Irpef è un meccanismo che deve essere rivisitato perché abbiamo accanto alle aliquote progressive tutta una serie di altri meccanismi che fuoriescono dalla progressività", spiega sottolineando: "Già dal 2024 vorremmo portare l'Irpef a tre aliquote". Quindi il sistema è da ridisegnare in toto? "Sì - risponde - ma lo vogliamo fare gradualmente, avverbio messo bene in evidenza nella delega. Gradualmente vogliamo arrivare a un meccanismo flat, ma lo si farà entro la fine della legislatura, assicurando sempre e comunque il rispetto del principio della progressività fissato dall'articolo", prosegue il viceministro. (ANSA).