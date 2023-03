Fisco: Landini, il governo cambi provvedimento sbagliato

(ANSA) - RIMINI, 18 MAR - "Se il governo non cambia posizione e non apre trattative vere, noi intendiamo mobilitarci per chiedere di cambiare i provvedimenti che non condividiamo" a partire dalla delega fiscale, su cui "non siamo d'accordo né sul metodo né sul merito". Lo rimarca il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dopo la sua rielezione. Quanto all'incontro con Cisl e Uil, "lo stiamo fissando, potrebbe essere il 22 o il 23 marzo".

E' "inaccettabile che si pensi di modificare il fisco che è sostenuto da lavoratori dipendenti e pensionati senza loro. La flat tax è sbagliata, così come la riduzione delle aliquote Irpef a tre. C'è una piattaforma unitaria e insieme discuteremo come la sosteniamo. Se ci sono spazi di negoziato, noi abbiamo proposte. Ad oggi questa volontà non l'abbiamo vista", aggiunge Landini, rimarcando anche che "i governi li giudichiamo da quello che fanno". (ANSA).