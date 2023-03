Fisco: Foti, siamo all'inizio del lavoro,critiche pregiudiziali

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "L'obiettivo principale della riforma fiscale é la riduzione del carico fiscale e realizzare un rapporto tra cittadino e fisco che non sia di sudditanza, ma molto più trasparente e semplificato. É altrettanto importante riportare a un quadro chiaro di tre aliquote Irpef con delle definizioni di deduzioni e detrazioni chiare. L'Ires inoltre riduce la tassazione sulle imprese purché vi siano nuovi investimenti tra cui nuove assunzioni e con la condizione che gli utili non siano utilizzati per attività estranee all'impresa. Così si crea il lavoro. Siamo all'inizio dell'iter parlamentare della riforma quindi le critiche di oggi sono solo pregiudiziali, eredi di una sinistra rosso antico". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti ospite della trasmissione della Rai, Agorà. (ANSA).