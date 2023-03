==Fisco: Formica,riforma è una fanfaronata da contorni vaghi

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Una riforma all'insegna dell'"avanti, c'è pane per tutti", ognuno ha la sua riduzione: una fanfaronata dai contorni vaghi". Lo dice Rino Formica, già ministro socialista delle Finanze, in un'intervista a La Stampa, parlando della riforma del Fisco del governo Meloni. "La vaghezza serve a creare una condizione nella quale tutti possano tenersi le mani libere visto che per approvare, eventualmente, la riforma serviranno anni e anni", sottolinea l'ex ministro.

"La riforma vaga e futuribile di una maggioranza debole, davvero molto debole: si perdono dietro a micro-corporazioni. Cercano di contentare tutti: qualche migliaio di concessionari di spiaggia, aziende piccole e grandi - spiega - E d'altra parte un sistema fiscale è lo specchio degli equilibri politici e sociali di un Paese", aggiunge.

Per Formica "non è casuale che la presidente Meloni si sia richiamata all'anniversario dell'Unità italiana… Quando si realizzò il grande sogno dei patrioti - bandiera unica, inno unico, confini unici - si adottò lo Statuto Albertino che rifletteva gli equilibri di una società diseguale e dunque la norma fiscale era ispirata al criterio della proporzionalità del prelievo. Non è certo un caso che nella Costituente fu rovesciata quella parte dello Statuto e venne affermato il principio della progressività". Uno dei capisaldi della riforma è il concordato preventivo: solo una scorciatoia o può incoraggiare il contribuente recalcitrante? "E' una forma di primitivismo fiscale!", esclama l'ex ministro. (ANSA).