Confesercenti, la strategia della Bce è una stangata

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - La strategia di rialzi dei tassi della Bce "si traduce in una stangata per le imprese e le famiglie", ovvero la spesa per interessi sui prestiti alle imprese nell'ultimo anno è salita del 258% e sui mutui alle famiglie del 154%. Così Confesercenti in una nota. "La spesa per interessi di famiglie e imprese è destinata a salire da qui a fine 2024 da 4,4 a 11,2 miliardi. Circa 1,6 milioni di famiglie hanno visto aumentare fortemente le rate del mutuo: su un importo di 600 euro, l'aggravio è stimabile in 160 euro in più", lamenta Confesercenti.

"Proseguire ancora in questa direzione rischia di mettere in forse la già fragile ripresa dei consumi. E anche di annullare i possibili effetti positivi dell'eventuale riduzione dell'imposizione sulle famiglie in seguito alla riforma del fisco", commenta Confesercenti.

"Oltre i consumi, preoccupano anche i segnali di restrizione creditizia", e in particolare il credito divenuto più costoso e difficile da ottenere per piccoli finanziamenti, "essenziali per le micro, piccole imprese". Su questo fronte, conclude l'associazione, è urgente intervenire con nuove norme ed incentivi che favoriscano il Microcredito. (ANSA).