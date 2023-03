Professioni: commercialisti, corso per revisori Enti locali

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti rendono disponibile (gratuitamente) sulla piattaforma Concerto (https://www.concerto.it/258-elearning-cndcec=, dal 27 marzo al 30 novembre di quest'anno, il corso in modalità 'e-learning' dal titolo "Revisione degli Enti locali 2022", realizzato lo scorso anno dal ministero dell'Interno. Lo si legge in una nota, che mette in luce come l'iniziativa, accreditata dal Consiglio nazionale della categoria professionale e condivisa dal Viminale ai fini della formazione utile ai dottori commercialisti, agli esperti contabili e ai revisori legali interessati a far parte dell'Elenco dei revisori degli Enti locali 2024, sia articolata in 12 moduli di circa un'ora. Il programma prevede, tra l'altro, approfondimenti sul Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), sulla contabilità economico-patrimoniale degli Enti locali e sulle prospettive di riforma della disciplina in materia di prevenzione della corruzione. (ANSA).