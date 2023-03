Pmi, stop Meta al repertorio Siae danneggia tutta la filiera

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Pmi, l'associazione dei produttori musicali indipendenti, esprime "preoccupazione per la decisione di Meta di escludere il repertorio Siae dalla propria libreria musicale. La scelta unilaterale del colosso di Menlo Park rappresenta un danno per l'intera filiera musicale, poiché limita l'accesso dei consumatori ai contenuti italiani e riduce le opportunità di visibilità per gli artisti".

Pmi "sostiene la posizione di Siae e ritiene che sia fondamentale che vengano rispettati i diritti degli autori e degli editori musicali, in linea con le normative italiane ed europee", si legge in una nota.

"Riteniamo che Meta - dichiara il presidente Pmi, Mario Limongelli - utilizzando la propria posizione dominante, stia cercando di imporre condizioni sfavorevoli e vessatorie verso i creatori di contenuti italiani. Invitiamo, quindi, Meta a non sottovalutare l'importanza del contributo degli artisti e dei produttori musicali alla cultura e all'economia italiana e a non penalizzarli con politiche discriminatorie e poco trasparenti".

I produttori musicali indipendenti chiedono a Meta "di riaprire le trattative con Siae e di trovare un accordo che tuteli i diritti dei creatori di contenuti italiani, garantendo loro una giusta remunerazione per il proprio lavoro, in accordo con quanto stabilito dalla Direttiva Copyright per la quale operatori culturali di tutta Europa si sono fortemente battuti".

(ANSA).