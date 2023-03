Ocse:necessari nuovi aumenti tassi in Usa ed eurozona

(ANSA) - PARIGI, 17 MAR - "Le politiche monetarie devono restare restrittive fino a quando non si osserveranno chiari segni di riduzione duratura delle tensioni inflazionistiche sottostanti": è il monito lanciato dall'Ocse, nel giorno della presentazione a Parigi dell'Oecd Interim Economic Outlook.

"Nuovi aumenti dei tassi di interesse restano ancora necessari in numerose economie, in particolare negli Stati Uniti e nella zona euro", sottolinea l'Ocse, aggiungendo: "Vista la lenta contrazione dell'inflazione sottostante, i tassi di riferimento sono probabilmente destinati a restare elevati per buona parte del 2024". Per l'organismo internazionale, bisogna inoltre fare in modo che gli aiuti volti ad attenuare l'impatto dei prezzi alimentari e dell'energia siano "più mirati per chi ne ha più bisogno. Un miglior target e una opportuna riduzione del livello globale degli aiuti contribuirebbe a garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, a tutelare gli incitamenti a ridurre il consumo di energia e a contenere un rilancio della domanda in periodi di elevata inflazione", afferma l'Ocse. (ANSA).