Ocse: Pil mondiale al 2,6% in 2023, 2,9% in 2024 (2)

(ANSA) - PARIGI, 17 MAR - "La crescita globale - afferma l'Ocse nell'Interim Economic Outlook presentato oggi a Parigi - è rallentata al 3,2% nel 2022, ben al di sotto del livello previsto ad inizio anno, ostacolato dall'impatto della guerra in Ucraina, dalla crisi del costo della vita e dal rallentamento dell'attività in Cina". Per l'Ocse, cominciano tuttavia ad "emergere segnali più positivi, con la fiducia di imprese e consumatori in miglioramento, la riduzione dei prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia e la piena riapertura della Cina". "La crescita globale - sottolinea l'Ocse - dovrebbe rimanere al di sotto del suo livello tendenziale nel 2023 e nel 2024, rispettivamente al 2,6% e al 2,9%, mentre la stretta sulle politiche macroeconomiche continuerà a produrre i suoi effetti.

Nel 2023 e nel 2024 è tuttavia previsto un progressivo miglioramento in coincidenza con la mitigazione dell'impatto dei prezzi elevati dell'energia". Negli Stati Uniti, la crescita del Pil dovrebbe contrarsi dall'1,5% del 2023 allo 0,9% del 2024.

Nella zona euro, la crescita dovrebbe scendere allo 0,8% nel 2023, per poi risalire all'1,5% nel 2024. (ANSA).