Ocse con Macron su riforma pensioni, era cosa giusta da fare

(ANSA) - PARIGI, 17 MAR - In Francia la riforma delle pensioni, con l'aumento progressivo dell'età pensionistica da 62 a 64 anni, "era la cosa giusta da fare. La verità è che viviamo più a lungo e restiamo più a lungo in buona salute e quindi dobbiamo accettare di dover lavorare un po' più a lungo. Vivere e restare in salute piu a lungo è piuttosto una buona notizia.

Il governo francese deve mantenere questa rotta e sono convinto che lo farà proseguendo le riforme": il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, in conferenza stampa a Parigi, ha risposto così a una domanda dell'ANSA sulla contestata riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. Da parte sua, il capoeconomista dell'Ocse, Alvaro Pereira, ha osservato che "l'età pensionistica in Francia è molto bassa" ed è molto importante riformarla "tenendo conto" della nuova aspettativa di vita. (ANSA).