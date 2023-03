Ocse: Argentina, ridotta stima pil 2023 al +0,1%

(ANSA) - BUENOS AIRES, 17 MAR - L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ha peggiorato la proiezione di crescita del pil dell'Argentina portandola al +0,1% rispetto al già modesto +0,5% stimato a novembre.

E' quanto si legge nel "Interim Economic Outlook" pubblicato oggi e intitolato "Una fragile ripresa", dove si mantiene invariata invece la stima di crescita per il 2024 fissata al +1,8%.

A livello globale l'Ocse ritiene che "la crescita dovrebbe rimanere al di sotto del suo livello tendenziale nel 2023 e nel 2024, rispettivamente al 2,6% e al 2,9%, mentre la stretta sulle politiche macroeconomiche continuerà a produrre i suoi effetti".

"Un progressivo miglioramento" è previsto "in coincidenza con la mitigazione dell'impatto dei prezzi elevati dell'energia". Negli Stati Uniti, la crescita del Pil dovrebbe contrarsi dall'1,5% del 2023 allo 0,9% del 2024. (ANSA).