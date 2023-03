Ocse a Italia,importante proseguire con riforme strutturali

(ANSA) - PARIGI, 17 MAR - "E' molto importante che le riforme strutturali proseguano in Italia: rafforzano il dinamismo delle imprese". Lo ha detto il capoeconomista dell'Ocse, Alvaro Pereira, rispondendo a una domanda sull'Italia nel giorno della presentazione dell'Oecd Interim Economic Outlook a Parigi.

Pereira ha evocato, tra l'altro, l'importanza di limitare "alcune restrizioni che esistono nel settore dei servizi". Ma anche "riforme essenziali in materia macroeconomica, sulla fiscalità. Saremo molto felici di proseguire il lavoro con le autorità italiane per continuare a sostenere questi sforzi di riforme". (ANSA).