Inflazione: Legacoop, scongiurare chiusura mense pubbliche

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Se non si riconoscerà il recupero dell'inflazione ai servizi di mensa in ospedali e scuole queste rischieranno di chiudere. Legacoop Produzione e servizi lancia l'allarme al Governo sul caro prezzi ribadendo come "le imprese della ristorazione collettiva stiano fronteggiando da sole e a proprie spese una lunga crisi, iniziata con la pandemia e nel tempo sempre più aggravatasi, logorando il proprio patrimonio per garantire il pasto, e quindi salute e nutrizione, a milioni di cittadini ogni giorno. Un dovere che le imprese sentono proprio, si legge in una nota, ma ormai insostenibile dal punto di vista economico".

Tale situazione - si legge - "sta mettendo a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro nell'incomprensibile disinteresse dei decisori pubblici. Un atteggiamento, questo, che rischia di determinare una inevitabile riduzione del servizio che potrebbe diventare permanente in futuro, ancor più laddove dovessero essere approvate le norme sulla revisione prezzi all'interno dell'attuale bozza del nuovo Codice Appalti.

Le imprese cooperative di ristorazione aderenti a Legacoop -che rappresentano la parte più importante di un settore che distribuisce oltre 1,3 miliardi di pasti l'anno, impiega quasi 150.000 addetti, di cui oltre l'80% donne, con un indotto di riferimento, come quello agroalimentare, che, a sua volta, coinvolge una platea molto più ampia- dicono basta di fronte al completo disinteresse delle Istituzioni. Per questo, aderiranno alla mobilitazione straordinaria di giovedì 23 marzo a Roma, insieme alle altre sigle di rappresentanza del settore".

"Senza misure urgenti che riconoscano l'adeguamento dei costi nei contratti in essere e in quelli a venire con le committenze pubbliche, conclude Legacoop - si potrebbe assistere a una generalizzata riduzione delle prestazioni a discapito di pazienti, studenti e lavoratori. Chiediamo pertanto un incontro urgente al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Governo per l'apertura di un immediato tavolo di crisi del settore".

