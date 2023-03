Francia: pensioni; ieri 310 fermi, oggi bloccata tangenziale

(ANSA) - PARIGI, 17 MAR - Sono state in totale 310 i fermi effettuati ieri a fine giornata in Francia, di cui 258 a Parigi, a place de la Concorde, per le manifestazioni di protesta contro la decisione del governo di mettere la fiducia sulla riforma delle pensioni, quasi ovunque degenerate in violenza. Stasera nuovi disordini per il blocco stradale del "périphérique", la tangenziale di Parigi, con gravi disagi per il traffico.

"L'opposizione è legittima, le manifestazioni sono legittime, il caos o i disordini no" ha detto stamattina il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ai microfoni di RTL, annunciando il bilancio dei fermi. Ha denunciato, fra l'altro, l'incendio di manichini con sembianze di politici e le sassaiole contro diverse prefetture. (ANSA).