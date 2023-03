Fisco:Urso, con riforma anche riorganizzazione incentivi imprese

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - "L'approvazione del disegno di legge delega per la riforma fiscale che segue di poche settimane il disegno di legge delega sulla riforma degli incentivi. Sono come due binari di una politica industriale che ovviamente si deve avvalere anche di una politica fiscale per l'industria". Se ne dice certo il ministro delle Imprese Adolfo Urso, a Napoli per un convegno.

"Queste due riforme - ha detto Urso - che passeranno in Parlamento e poi saranno attuate con i vari decreti attuativi, procederanno insieme perché delineeranno la nuova politica fiscale e industriale del nostro Paese che sia da stimolo e sostegno alle imprese produttive. In questo momento, e forse sono già cresciuti da quando abbiamo fatto il censimento, ci sono quasi 2000 diversi incentivi nel nostro Paese, 229 incentivi di carattere nazionale e 1757 incentivi di carattere regionale tra loro difformi. Una giungla in cui le piccole e medie imprese devono orientarsi senza capire bene quali siano i sentieri o senza conoscerli affatto. Noi abbiamo fatto questa delega per quanto riguarda la riforma degli incentivi perché la nostra intenzione è quella di sfoltire e disboscare questa giungla, razionalizzare ed omogeneizzare gli incentivi anche con le regioni in modo che ci siano pochi e chiari sentieri. Questo va coniugato con la riforma fiscale che anch'essa interviene ad esempio per quanto riguarda la decontribuzione o per quanto riguarda il taglio dell'Iras sugli investimenti che poi vengono realizzati all'interno dell'impresa".

"I due binari delle riforme procedono insieme - ha ribadito - e saranno completati nell'arco dei prossimi mesi. Questo disegnerà la politica industriale del nostro Paese. È importante che lo si faccia nel 2023 insieme ad una nuova e diversa politica industriale europea su cui l'Europa ci deve ascoltare".

(ANSA).