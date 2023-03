Fisco:Sereni (Pd), riforma Meloni opposta a volere sindacati

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Dal Congresso della Cgil Elly Schlein ha mandato messaggi molto chiari, a cominciare dalla battaglia per un fisco progressivo e giusto". Lo scrive su Facebook Marina Sereni, del Pd. "Quasi in contemporanea la Presidente del Consiglio portava al consiglio dei ministri la delega fiscale che molto probabilmente, in quanto delega, non si tradurrà mai nella riduzione delle tasse come la destra promette solennemente. I pochi elementi che conosciamo dimostrano che la riforma del fisco di Giorgia Meloni va in direzione opposta a quella auspicata dai sindacati e dal Pd". La proposta del Governo punta esplicitamente "ad 'appiattire' il prelievo, e dunque a ridurre di più il carico fiscale, per chi ha redditi più alti", oltre a introdurre "una specie di salvacondotto per chi cerca di eludere e aggirare le regole sulla tassazione delle attività economiche". Sereni ricorda che "Elly Schlein ha detto che 'saremo un bel problema' per il governo. L'opposizione a questa riforma del fisco sarà proprio uno dei terreni su cui la destra nei prossimi mesi scoprirà la nostra determinazione".

