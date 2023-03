Fisco:Malan a Provenzano,speriamo di ottenere risultato di Orban

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Botta e risposta via Twitter tra il deputato del Pd Giuseppe Provenzano e il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan a proposito del modello ungherese di Orban.

Provenzano, commentando un articolo in cui si parlava della "tassa piatta" che sinora è stata applicata in Russia, Estonia, Romania, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Bulgaria, Ucraina e Ungheria, scrive sul social che "resta solo da capire se il modello dello Stato sociale che ha in mente Meloni per l'Italia sia quello bielorusso o, per non stupirci troppo, il modello ungherese del suo caro Orban". "Non vogliono solo spaccare il Paese con l'autonomia differenziata - aggiunge - vogliono proprio smantellarlo".

Quasi immediata la replica di Malan: "In Ungheria hanno politiche sociali molto forti a favore dele famiglie, tant'è vero che hanno un tasso di natalità ben superiore all'Italia come ce l'ha lasciata il Pd dopo 10 anni di governo. Speriamo di ottenere quel risultato". (ANSA).