Fisco:Berlusconi, delega è svolta epocale, verso fisco amico (2)

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Per l'ex premier l'approvazione di ieri da parte del Consiglio dei ministri di ieri "è un grande risultato per l'Italia, per il governo, per Forza Italia". Ha quindi ricordato che "la riduzione delle tasse è da sempre uno dei nostri obbiettivi più importanti ed è uno degli aspetti essenziali del patto di coalizione con il quale il centrodestra si è presentato agli elettori e ha ottenuto il mandato di governare il Paese. Oggi cominciamo a mantenere questo impegno - continua - con la riduzione delle aliquote e l'alleggerimento del carico fiscale per tutti i contribuenti, con particolare attenzione ai redditi medi e bassi, tenendo conto della composizione del nucleo familiare".

Quindi prosegue: "È un passo importante verso la flat tax per tutti, che rimane per noi l'obbiettivo da realizzare nella legislatura. Considero anche particolarmente importante la rimodulazione della tassazione sulle imprese, con l'abolizione dell'Irap, che chiedevamo da tempo, e l'abbassamento dell'aliquota Ires, in modo da favorire investimenti e creazione di nuovi posti di lavoro". (ANSA).