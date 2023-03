Fisco: sindacati commercialisti, sì a Centro studi per norme

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Le associazioni nazionali dei commercialisti (Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Unagraco, Sic, Ungdcec e Unico) "si rendono disponibili a mettersi al servizio delle Istituzioni per la costituzione di un Centro Studi, che assuma il compito di rispondere alle esigenze di chiarimento delle norme fiscali e della loro applicazione da parte dei professionisti economici, in funzione dell'attività di assistenza che gli stessi svolgono nei riguardi delle imprese e dei cittadini contribuenti". Lo si legge in una nota, in cui i professionisti riferiscono del dialogo avviato con il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, "dopo le forti perplessità espresse nei confronti della possibilità di subordinare l'ammissibilità degli interpelli al versamento di un contributo", come da schema della riforma fiscale.

"Sostanzialmente l'obiettivo della misura è far sì che l'amministrazione finanziaria possa concentrarsi su casi specifici e di particolare complessità (ad esempio la fattispecie di abuso del diritto), e quindi la richiesta del pagamento di un contributo, di fatto, interesserebbe una limitata tipologia di interpello rispetto alla generalità delle istanze presentate dalla gran parte dei contribuenti, la cui gratuità non è messa in discussione", si legge. "Una spiegazione, quella del viceministro Leo - affermano i presidenti delle nove sigle sindacali di categoria che compongono il tavolo di coordinamento - che riteniamo efficace in considerazione delle difficoltà di lavoro dell'Agenzia delle Entrate, sebbene la misura sia comunque insufficiente ad assicurare la corretta interpretazione delle norme fiscali e la definizione di prassi operative. Siamo dell'avviso - spiegano i vertici dei sindacati dei commercialisti - che sia necessario un cambiamento profondo che metta al centro la competenza di soggetti che conoscono approfonditamente la materia fiscale e che sono qualificati professionalmente per accreditarsi ad essere un punto di riferimento per la formulazione di indirizzi interpretativi e di prassi in materia di fisco". (ANSA).