Fisco: Si, la delega è una vera monnezza, va respinta

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Nel nostro Paese serve progressività fiscale e non flat tax; lotta all'evasione e non condoni; più tasse per i ricchi e non meno tasse per i privilegiati". Lo afferma Giovanni Paglia, responsabile economia di Sinistra Italiana. "La delega fiscale è una vera monnezza, che serve solo a demolire il welfare e favorire i più forti e i disonesti. Va respinta per il bene di tutti". (ANSA).