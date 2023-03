Fisco: Salvini, riforma non favorisce evasori ma chi lavora

(ANSA) - TRIESTE, 17 MAR - La riforma fiscale favorisce gli evasori? "No, favorisce chi lavora. Chi più assume, meno paga".

Così ha risposto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di una visita istituzionale alla Direzione Marittima del Friuli Venezia Giulia e al porto di Trieste.

"Poi se ci sono decine di milioni di italiani che hanno un arretrato col fisco - ha aggiunto - magari avendo fatto una dichiarazione ma non essendo riusciti a pagare tutto, perché hanno avuto un problema di salute, di famiglia, di separazione o di lavoro, qualcuno li vorrebbe impiccare, io li vorrei aiutare.

Sono due modi diversi di vedere la vita".

In generale, ha spiegato Salvini, la riforma fiscale "è l'inizio di un percorso, il Parlamento poi potrà portare dei miglioramenti. L'obiettivo comune, siglato da tutti, è che al termine della legislatura la flat tax sia per tutti, autonomi e dipendenti. E' qualcosa per cui la Lega si impegna da anni. Se devo aggiungere un impegno ulteriore - ha ribadito - è quello per la pace fiscale: ci sono milioni di italiani che hanno cartelle esattoriali incombenti che non sono in grado di pagare e vanno aiutati". (ANSA).