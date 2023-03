Fisco: Romani (Cisl), delega conferma tutte le perplessità

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Il varo della legge delega da parte del Consiglio dei Ministri conferma in pieno tutte le perplessità riamaste dopo la convocazione delle organizzazioni sindacali di martedì scorso". Lo dichiara in una nota il segretario confederale della Cisl Giulio Romani. "Intanto ci pare che nessuna delle osservazioni portate al tavolo sia stata presa in considerazione, confermando il carattere meramente informativo dell'incontro. Rimane quindi forte la critica sia rispetto al metodo adottato, sia rispetto ai contenuti paventati dalla delega".

"Ovviamente la delega avrà un iter parlamentare e, successivamente, dovrà essere attuata attraverso specifici decreti entro 24 mesi: questo - prosegue Romani - ci consente di dire che il percorso sarà sufficientemente lungo e articolato per provare a mettere in campo tutte le azioni possibili, anche unitariamente con Cgil e Uil, per contrastare e correggere le storture che, così come è adesso, appaiono evidenti". (ANSA).