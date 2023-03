Fisco: Romani (Cisl), delega conferma tutte le perplessità (2)

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Non siamo ovviamente contrari alla dichiarazione di intenti circa la riduzione della pressione fiscale, ma non apprezziamo soluzioni che riducono la progressività e che aprono a forme di conciliazione strutturale nei confronti di chi non paga le tasse dovute, non chiarendo se si possa escludere che il minor gettito che produrrebbero gli interventi a favore di imprese, contribuenti in difficoltà e redditi più elevati venga bilanciato a carico della spesa sociale o di aggravi di imposizione sui redditi più bassi di lavoratori dipendenti e pensionati", afferma Romani.

"La delega ci pare debole, finanche tollerante, verso l'evasione - prosegue -, istituendo un meccanismo di concordato biennale che genererà la rincorsa 'allo sconto sulle tasse' da parte di contribuenti, fintamente o veramente, bisognosi, mentre dipendenti e pensionati continueranno a pagare quando dovuto alla fonte, senza sconti, né possibilità di sottrarsi all'imposizione, indipendentemente dai loro bisogni". Inoltre, "orientando le aliquote verso un sistema flat, si contravviene al principio costituzionale di progressività, un principio di giustizia sociale. Sostenere che anche le aliquote flat possono garantire la progressività è una mezza verità, perché omette di dire che una flat tax bassa, per quanto i redditi minori possano beneficiare di detrazioni, avvantaggia comunque di gran lunga i redditi più elevati interrompendo presto la crescita del prelievo", aggiunge.

"Affermare che, provvisoriamente, si intende ridurre il numero delle aliquote e degli scaglioni Irpef da quattro a tre, senza precisare quale sia la nuova distribuzione, non consente neppure di sapere a chi andranno i benefici di questo primo cambiamento. Noi pensiamo - dice Romani - che sia corretto abbassare la pressione fiscale, e dunque le aliquote, a partire dai redditi da lavoro dipendente e da pensione medi e bassi".

