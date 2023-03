Fisco: Provenzano, vogliono spaccare il Paese

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Resta solo da capire se il modello di Stato sociale che ha in mente #Meloni per l'Italia sia quello bielorusso o, per non stupirci troppo, il modello ungherese del suo caro #Orban.Non vogliono solo spaccare il Paese, con l'autonomia differenziata. Vogliono proprio smantellarlo". Lo scrive su twitter Giuseppe Provenzano, deputato del Pd. (ANSA).