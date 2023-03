Fisco: Moretuzzo, nessun cenno alla tutela Regioni speciali

(ANSA) - TRIESTE, 17 MAR - "La riforma del sistema fiscale dovrebbe rispondere alle esigenze dei contribuenti e delle aziende, individuare meccanismi fiscali di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese, secondo principi di equità, e non aumentare le disuguaglianze. A queste valutazioni si aggiunge il fatto che è necessario da parte di chi governa la nostra Regione porre grande attenzione a come questa riforma rischia di impattare sul bilancio regionale". Lo afferma in una nota Massimo Moretuzzo, candidato alla Presidenza della Regione e sostenuto dal centrosinistra.

"Tra i tanti temi, quello dell'eliminazione dell'Irap è centrale - aggiunge Moretuzzo - oggi l'Irap del Friuli Venezia Giulia ammonta a circa 500 milioni di euro, versati dal mondo delle imprese e dagli enti locali. Sarà importante capire quale tipo di compensazioni saranno previste dallo Stato, visto che a oggi nella legge delega non si fa alcun riferimento a forme di salvaguardia per le Regioni speciali. Qualora non ci fosse una equa compensazione, non si riuscirà a coprire le esigenze del bilancio regionale con conseguenze gravissime. Il Presidente Fedriga - conclude - chieda subito garanzie al Governo, affinché non si creino pericolose lacune che potrebbero danneggiare la nostra Regione. Servono garanzie su cui noi ci impegniamo già da ora". (ANSA).