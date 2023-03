Fisco: Leo,potatura detrazioni;salvi interessi,salute,scuola

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Una "potatura intelligente" delle detrazioni, mantenendo salve quelle per interessi, spese mediche e istruzione. Questo è il lavoro che il governo intende fare sulle 'tax expenditures' nell'ambito della riforma fiscale. Lo ha indicato il viceministro dell'economia Maurizio Leo in un'intervista web al Sole 24 Ore. "Sulle tax expenditures dobbiamo concentrarci sulla parte di imposte dirette, in cui abbiamo deduzioni, detrazioni e crediti di imposta", ha spiegato. Per le detrazioni, in particolare, quelle su interessi, spese mediche e istruzione "devono restare in piedi", ma per il resto "andiamo a fare un lavoro selettivo. Poi nel momento in cui abbiamo individuato le detrazioni che hanno ancora ragion d'essere, fatte salve tre che devono rimanere in piedi e per tutte le fasce di reddito - forse ad una certa fascia più elevata se bisogna trovare le risorse ci si può pensare - le altre, fatta una potatura intelligente potremmo calibrarle sulle fasce di scaglioni e di reddito assicurandone di più a quelli con redditi più bassi e di meno per quelli più alti".

"Il lavoro che dobbiamo fare è fare un dimagrimento generale di questo comparto e qui si possono trovare le risorse per per lo meno contribuire alla riduzione delle aliquote", ha detto Leo. A chi gli chiedeva a quanto potrebbero ammontare le risorse, è rimasto cauto: "ancora ci stiamo lavorando. Una volta che ho i numeri certi li dico". (ANSA).