Fisco: Leo,per imprese l'Iri,flat su reddito non distribuito

ROMA, 17 MAR - "Mettiamo mano al reddito delle imprese individuali, delle imprese societarie, dove introduciamo l'Iri: cioè nel momento in cui si produce un reddito questo deve essere tassato con aliquota flat se non viene distribuito; nel momento in cui c'è la distribuzione o il prelievo da parte dell'imprenditore individuale ci sarà una tassazione con la progressività come avviene per le società di capitale". Lo ha detto il viceministro dell'economia Maurizio Leo in una video intervista con il Sole 24 Ore. Nel caso delle società di capitale, ha spiegato, "il socio sconta una cedolare. In questo caso invece si potrà scontare una aliquota come quella attuale, del 24%, salvo poi una riduzione alla luce di quello che avverrà per l'Ires, al momento della distribuzione o del prelievo ci sarà l'aliquota progressiva".