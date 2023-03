Fisco: Gribaudo (Pd), riforma aiuterà furbetti ed evasori

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Meloni dalla CGIL, dopo essersi infastidita per Bella Ciao, ribadisce il no al Salario Minimo e sostiene che la Riforma Fiscale, che aiuterà furbetti ed evasori, sia l'unico modo per sostenere gli stipendi. Governo duro coi deboli e sdraiato coi forti. Non ci siamo". Lo scrive su Twitter la deputata e vicepresidente del Pd, Chiara Gribaudo.

