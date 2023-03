Fisco: Foti, riforma su tre pilastri richiesti dai cittadini

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Il Pd ha strana concezione Fisco, non lo ha mai riformato" "Il Partito Democratico ha una strana concezione del Fisco.

D'altra parte non è mai riuscito a riformarlo ogni volta che é stato al governo. Questa riforma poggia su tre pilastri fortemente richiesti dai cittadini: semplificazione, riduzione delle aliquote e finalmente viene data una certezza nel rapporto tra il cittadino e lo Stato che non é piu invasivo ed espropriativo". Lo ha dichiarato ai Tg il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (ANSA).