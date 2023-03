Fisco: Fond. Inarcassa, positive misure per i professionisti

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Possiamo dirci per il momento soddisfatti per l'attenzione che il Governo mostra nei confronti del lavoro autonomo e, in particolare, per le aggregazioni professionali, così come da noi richiesto in più occasioni.

Restiamo convinti che per rispondere alla crescente competizione del mercato dei servizi tecnici, per creare efficienza e qualità della progettazione, l'aggregazione delle competenze multidisciplinari tra i professionisti resta un fattore vincente e più incisivo". Così il presidente della Fondazione Inarcassa (l'organismo che si occupa dei temi della professione per gli ingegneri e gli architetti iscritti alla Cassa previdenziale, Inarcassa) Franco Fietta, sulla riforma fiscale, aggiungendo che "occorre insistere sulla parità fiscale tra il professionista che esercita la libera professione in forma individuale e quello che che svolge l'attività in forma associata", termina la nota.

