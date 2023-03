Fisco: Della Vedova, riforma sarà bluff

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Quello di diminuire le tasse senza ridurre le spese è una profezia che non si avvererà e l'esito della riforma fiscale per quel poco che si può capire, visto che non ci sono numeri, sarà un bluff. Non mi pare inoltre un'idea geniale abolire l'Irap per prevedere una sovrimposta Ires dove saranno solo le imprese a finanziare il sistema sanitario.

Questa comunque è una delega che sembra un programma elettorale, con indicazioni generiche su dove si vuole andare ma dove mancano i numeri; e il Parlamento non può accettare di affidare una delega in bianco al Governo, per una riforma da loro definita epocale, senza numeri. Non può funzionare così". Lo ha detto a SkyTg24 il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova, che sul Mes ha aggiunto come "qualche anno fa Giorgia Meloni faceva campagna per uscire dall'euro e necessariamente cambierà idea anche sulla ratifica del Mes. Il Governo farebbe bene a ratificare subito il Mes evitando così all'Italia lo stigma di Paese che si oppone ai progressi sulla protezione del sistema bancario", ha concluso Della Vedova. (ANSA).