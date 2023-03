Fisco: Damiani (FI), intervento organico, sarà leva per sviluppo

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Una riforma fiscale che premia le imprese che investono e assumono, oltre a ridurre il carico fiscale per cittadini e famiglie. Dopo 50 anni, dalla delega fiscale approvata ieri dal governo arriva un segnale forte al Paese che va proprio nella direzione del programma di Forza Italia, da sempre a favore di un fisco non punitivo ma anzi leva di sviluppo economico". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani, capogruppo in commissione Bilancio.

"Condividiamo - prosegue - l'impostazione data alla riforma, che nei prossimi mesi dovrà prendere corpo attraverso i decreti delegati. Finalmente un intervento organico, con una prospettiva ampia e destinato a incidere sul lungo periodo. Una riforma non procrastinabile, che per noi non era solo slogan da campagna elettorale ma step indispensabile per dare una marcia in più alla crescita economica". (ANSA).