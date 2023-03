Fisco: Congedo (Fdi), riforma a misura di famiglie e imprese

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "L'Italia volta pagina. È in arrivo un'imposizione fiscale a misura di per famiglie e imprese.

Riduzione dell'Irpef con sole tre aliquote e ampliamento della no tax area per le persone fisiche, riduzione dell'Ires e regime premiale per imprese e autonomi che investono e assumono, razionalizzazione del numero dei tributi a cominciare dall'IVA e dal sistema degli incentivi, generale semplificazione del sistema, nuovo rapporto tra fisco e contribuenti finalmente non vessatorio ma paritetico. La riforma approvata ieri all'unanimità dal Consiglio dei Ministri dimostra che esiste, su questo tema, un'unità di intenti di tutta la maggioranza e che questo consentirà alla riforma di essere approvata in tempi molto brevi. Si tratta dell'inizio di un cammino che dovrà portare gli italiani, quando la riforma sarà a regime, ad avere più soldi in tasca con il conseguente ulteriore rilancio dell'economia. Insomma, il governo Meloni comincia ad attuare con coerenza e determinazione il programma elettorale con cui ha vinto le elezioni anche sulle riforme più complesse. Dopo il fisco toccherà alle riforme istituzionali. Anche su questo la maggioranza sarà al fianco del presidente Meloni e dell'Esecutivo. Oggi, giorno dell'unità nazionale, è un buon giorno per l'Italia". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Finanze alla Camera Saverio Congedo.

(ANSA).