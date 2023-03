Fisco: Cirio, bene ogni misura per far pagare meno tasse

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - "Io mi preoccupo dei cittadini che pagano le tasse. Ogni misura finalizzata a far sì che i cittadini paghino meno tasse in un Paese dove la pressione fiscale è altissima. Pensiamo che per un lavoratore dipendente il costo è il suo stipendio, mentre per le aziende il 65%.

Quindi io vedo questa misura con favore. Prima mi preoccupo per le tasche dei cittadini, e poi per gli enti. Noi non vogliamo una Regione ricca e i cittadini poveri, noi vogliamo i cittadini ricchi". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, interpellato sulla riforma fiscale approvata ieri in Consiglio dei ministri. Occasione, l'incontro stampa per la visita in Regione della commissaria europea alla Coesione e alle Riforme Elisa Ferreira. (ANSA).