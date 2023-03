Fisco: Bernini, riforma mi piace va incontro ai cittadini

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAR - "La riforma Fisco mi piace, è un abbozzo nel senso che è in disegno di legge delega che ovviamente dovrà passare attraverso il Parlamento. È un provvedimento che prevede una semplificazione e una riduzione dell'impositivo fiscale per le classi medie e medio basse che hanno più bisogno e c'è la riduzione delle aliquote a tre. Alle volte si rischia di pagare più tasse passando allo scaglione successivo rispetto a quanto abbiamo guadagnato". Lo ha detto la ministra dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, al suo arrivo al Cosmoprof a Bologna.

"Il senso è quello di semplificare i contenziosi che il Fisco ha con i contribuenti alle volte inadempienti, che alle volte sono tali perché non possono e non perché non vogliono - conclude Bernini - quindi svuotare i cassetti fiscali, fare conciliazioni e transazioni e semplificare il sistema fiscale che funziona solo se i cittadini sanno perché devono pagare le tasse e con quale utilità". (ANSA).