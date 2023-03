Fisco: Berlusconi, piena sintonia con Meloni e alleati

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Eliminare l'oppressione fiscale, come anche quella burocratica e quella giudiziaria, è l'unica strada da seguire per far ripartire l'Italia. Poteva farlo solo un governo come il nostro, amico di chi lavora e di chi crea lavoro. Considero molto significativo aver riscontrato, su una materia così importante, piena sintonia di intenti con il presidente del Consiglio e con i nostri alleati. È il modo giusto di lavorare insieme, per una legislatura di svolta profonda, di crescita, di riforme strutturali per costruire il futuro". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un post su Instagram dopo l'ok alla delega sulla riforma fiscale. (ANSA).