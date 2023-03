Fisco: Bagnai, grazie alla Lega più leggero e più equo

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "La riforma fiscale del centrodestra segna un deciso avanzamento delle storiche battaglie della Lega per un fisco più leggero e più equo. Si avanza sulla strada della flat tax, nostro obiettivo storico, col passaggio dell'Irpef da quattro a tre aliquote e con l'estensione della flat tax incrementale ai lavoratori dipendenti. Si razionalizzano IVA e IRES e si supera l'IRAP, rendendo il Sistema Paese più competitivo e attrattivo per le imprese. Si semplifica il sistema tributario abolendo le microtasse, estendendo la cedolare secca agli immobili commerciali, superando il doppio binario civilistico/fiscale nella determinazione del reddito di impresa. Si riequilibra il rapporto fra cittadino e contribuente, riportando le sanzioni su un binario di ragionevolezza, favorendo l'adempimento collaborativo e introducendo strumenti strutturali di deflazione del contenzioso, per alleggerire il carico dei tribunali. Questo è il cambio di passo di cui l'Italia ha bisogno". Lo dichiara il deputato della Lega Alberto Bagnai, vicepresidente della commissione Finanze alla Camera. (ANSA).