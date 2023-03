Ente dottori commercialisti: candidature investimenti online

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - È online sul sito della Cdc (Cassa dottori commercialisti) la pagina dedicata alle "Candidature investimenti": si tratta, recita il portale dell'Ente previdenziale presieduto da Stefano Distilli, di un nuovo servizio, attraverso il quale "tutti gli operatori interessati possono presentare, in modo semplice e rapido, le loro candidature e proposte di investimento tramite apposito 'form', che saranno prese in considerazione, valutate e verificate secondo le procedure e processi previsti dalla Cassa" professionale privata. Non saranno prese in considerazione, si precisa, domande, o documentazione depositate con modalità diverse. (ANSA).