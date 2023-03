Confesercenti Alto Adige, ripensare gli affitti Ipes

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAR - Vanno "ripensati gli affitti Ipes" per i locali commerciali. Lo hanno chiesto i vertici di Confesercenti Alto Adige che hanno invitato l'assessore provinciale al commercio, Philipp Achammer, ad una "passeggiata" nel quartiere Europa Novacella "per analizzare e comprendere - riferisce una nota - quanto il commercio di vicinato sia determinante anche per Bolzano".

Il gruppo si è soffermato, in particolare, in via Dalmazia davanti ai locali dell'ex pasticceria Zanolini, di proprietà dell'Ipes, chiusi e vuoti da tempo.

"Il ruolo che Ipes può svolgere è molto importante - hanno spiegato ad Achammer la presidente, Elena Bonaldi, ed il direttore, Mirco Benetello - Regolare i propri affitti nella zona in modo da rendere i locali accessibili e attrattivi è la prima rotella di un meccanismo di attivazione del commercio in queste strade. È politica sociale anche quella".

"Presto - hanno annunciato i dirigenti dell'associazione - chiederemo all'Istituto un incontro per trovare insieme delle strategie che possano essere più efficaci. Conviene sia al quartiere sia al commercio di vicinato sia alla stessa Ipes che, al momento, da queste proprietà non incassa nulla. Quindi, di riflesso, anche alla Provincia. È un lavoro che ci impegna tutti ma può gratificare tutti". (ANSA).