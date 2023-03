Confcommercio: stime, a marzo Pil -0,3%,recessione tecnica (2)

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Per il mese in corso si stima una riduzione del Pil dello 0,3% su febbraio e dello 0,2% sullo stesso mese del 2022. Nel complesso del primo trimestre del 2023 si dovrebbe, pertanto, registrare una flessione dello 0,3% rispetto all'ultimo quarto del 2022, confermando l'ipotesi di una recessione molto contenuta sia per intensità sia per durata (due trimestri)". Si legge nella nota di Confcommercio sull'analisi congiunturale di marzo.

"Segnali positivi sono attesi a marzo sul versante inflazionistico, con un'accelerazione del processo di rientro iniziato a dicembre 2022. La nostra stima è di una variazione nulla dei prezzi al consumo su base congiunturale e di una crescita dell'8,1% nel confronto annuo, conseguenza della riduzione dei prezzi dell'energia e del gas. Permangono, invece, elementi di tensione nell'alimentare. Non vanno, comunque, trascurate le difficoltà del percorso di rientro della dinamica dei prezzi, visto che anche a febbraio l'inflazione di fondo è stata in crescita", afferma la nota. (ANSA).